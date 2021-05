Detran-AM lança campanhas de trânsito para prevenção de acidentes e mortes

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deu início, nesta semana, ao seu calendário de campanhas publicitárias para conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, de modo a diminuir acidentes e mortes nas vias de Manaus e do estado. Só até abril, foram 74 acidentes com vítimas fatais na capital.

As campanhas irão tratar de temas sensíveis ao trânsito local e também adotar temas nacionais, definidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para os Detrans de todo o país.

A primeira campanha a circular em rádio, TVs, jornais, internet e mídias “Out of Home” (painéis digitais e interativos, e outros) é sobre o Maio Amarelo, que é o mês mundial de conscientização para redução de mortes no trânsito. No Amazonas, o movimento tem foco nos acidentes envolvendo motocicletas.

Há dois anos o Detran-AM não fazia uma campanha de mídia completa porque os investimentos da comunicação oficial do Governo do Estado, desde início da pandemia, vêm sendo direcionados principalmente às ações de enfrentamento à Covid-19. Com os investimentos do Detran-AM, além de promover a conscientização, as campanhas publicitárias vão, indiretamente, melhorar os indicadores da rede de saúde, com a redução da pressão dos atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito.

“O Detran Amazonas, assim como todos os Detrans do país, precisa de uma comunicação mais efetiva e eficaz com a população. E como o cenário do trânsito é muito dinâmico, nem sempre conseguíamos espaço na publicidade oficial do Governo. De modo que, como os recursos arrecadados pelo Detran devem ser usados em prol do trânsito, optamos por direcionar parte da nossa arrecadação para a contratação de uma agência de publicidade para cuidar de nossas campanhas. Com isso, estaremos mais presentes na vida das pessoas, levando não só a parte repressiva, mas sobretudo a questão educativa, que será a premissa de nossas peças publicitárias o ano todo”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Campanhas – Mensalmente, o Detran-AM vai veicular campanhas em rádio, TV, jornal, internet, front light, painel de LED e mobiliário de paradas de ônibus.

A escolha em ter uma agência de publicidade própria segue o modelo já adotado pelos principais Detrans do país, como Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo. Na região Norte, o Detran-AM será o segundo a seguir nesse modelo. O Detran Acre já atua com agência própria, e o de Mato Grosso está em fase final de contratação de uma agência própria.

Brasília é um caso de sucesso que inspira o Amazonas. “Quem vai a Brasília percebe como as pessoas respeitam as leis de trânsito: param na faixa, respeitam o pedestre, usam os equipamentos de segurança. Mas isso não foi da noite para o dia. Isso foi algo construído e, nesse viés, as campanhas publicitárias tiveram um papel importantíssimo para, junto com as ações de rua, educar a população. E aqui no Amazonas queremos seguir o mesmo caminho. Isso vai refletir, principalmente, nos índices de acidentes de trânsito”, enfatizou Rodrigo de Sá.