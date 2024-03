Detran-AM participa do evento ‘Expo Mulher’ promovido pela OAB Amazonas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, na sexta-feira (01/03), do evento “Expo Mulher”, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCVV), localizado na avenida Constantino Nery, 5.001, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.





A iniciativa destaca o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e teve como tema “A Mulher na Amazônia: Protagonismo e Superação”. De acordo com os organizadores do evento, a ação foi aberta ao público com a finalidade de promover o empoderamento e a autonomia feminina, abordando aspectos jurídicos, sociais, financeiros, empreendedorismo e motivacionais.

Segundo o coordenador do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), Gilberto Lira, o Detran Amazonas disponibilizou diversos serviços, sendo realizados cerca de 120 atendimentos. “Foram disponibilizados serviços de licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida no cartão, renegociação da dívida ativa de IPVA com a PGE”, informou o coordenador.

Em relação à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foram ofertados os serviços de renovação, mudança e/ou adição de categoria, além de segunda via do documento e transferência de domicílio.

Também estiveram presentes a equipe de Educação para o Trânsito da instituição, que disponibilizaram material educativo sobre trânsito; o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidentes de Trânsito (Navat) e a equipe da Escola Pública de Trânsito (Eptran), a qual tirou dúvidas sobre os cursos ofertados pelo departamento.

A escritora Anete Valdevino esteve no evento e aproveitou para fazer a renovação da sua CNH. “O atendimento foi muito rápido e prático. Aproveitei o evento e já renovei minha carteira de habilitação, sem precisar me deslocar até o órgão”, comentou a escritora.

Já a assistente social Tamis Oliveira aproveitou a oportunidade para licenciar o seu veículo. “Vim prestigiar o evento da OAB, e já estava na hora de renovar o licenciamento do meu veículo. Foi muito prático”, relatou.

Em sua segunda edição, a iniciativa reuniu mais de 100 expositores, proporcionando serviços, conhecimento e oportunidades voltadas ao público feminino.