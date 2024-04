Detran-AM reativa posto de atendimento no PAC Sumaúma

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reativou, nesta segunda-feira (08/04), o posto de atendimento no completo do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Shopping Sumaúma, localizado na avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O atendimento pode ser realizado por meio de agendamento prévio disponível no site detran.am.gov.br.





A coordenadora do Posto de Atendimento Descentralizados (PAD) do Detran-AM, no PAC Sumaúma, Zuleide Feitosa, explica que o principal objetivo deste espaço é oferecer mais comodidade aos moradores da zona norte da capital.

“A reativação do posto visa beneficiar a todos, pois aqui são ofertados os serviços fundamentais da instituição, tornando assim, o órgão mais próximo da população”, disse Zuleide.

O motorista de aplicativo Jeremias Alves, 20, morador do bairro Cidade Nova, que compareceu ao posto para solicitar a troca de categoria de “A” para “B”, aprovou o local.

“O atendimento foi muito rápido. Normalmente, me deslocava para outras zonas da cidade, e agora o serviço está bem próximo não só da minha residência, como também do meu trabalho”, salientou ele.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30, e o local dispõe pagamentos de alguns serviços por meio de pix e código de barras, tais como licenciamento e multas.