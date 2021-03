Detran-AM retoma os agendamentos para realização das provas práticas de direção

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu, nesta sexta-feira (19/03), os agendamentos para realização dos exames práticos de direção que estavam parados desde o dia 7 de janeiro. São mais de 7 mil exames represados por conta da paralisação das atividades do órgão, em razão das restrições e normas para enfrentamento da Covid-19.

A marcação desses exames ficará a cargo dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), e a prioridade inicial será marcar as provas de quem teve agendamento cancelado no período de 7 de janeiro a 4 de março.

“Temos aproximadamente 7 mil exames represados, e por isso, nesse primeiro momento, vamos priorizar aquelas pessoas prejudicadas pela interrupção das atividades. Logo após concluirmos essas pendências, iremos abrir novos agendamentos para os demais usuários”, explicou o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá.

Categoria B – A categoria B é a que mais tem exames represados. São mais de 6 mil. De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, serão necessários quase três meses para realizar as provas pendentes.

Por isso, o agendamento dessa categoria terá um esquema diferenciado. Ele vai funcionar da seguinte maneira:

– na primeira semana, serão oferecidas 510 vagas, sendo 420 agendamentos entre segunda e quinta-feira, e mais 90 no sábado; e

– na segunda semana, serão disponibilizadas 680 vagas para os exames, sendo 590 de segunda a quinta-feira e 90 no sábado.

“A partir daí vamos observar a fluidez dos exames, para irmos ajustando o intervalo entre um agendamento e outro e ver se conseguimos aumentar a disponibilidade de vagas. Se houver a necessidade, poderemos até abrir agendamento aos domingos”, explicou o diretor técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz.

Categorias A, C, D e E – A categoria A possui apenas 832 exames represados, que, pelo planejamento do Detran-AM, devem ser realizados em no máximo duas semanas.

Pelo planejamento, na primeira semana serão oferecidas 700 vagas e as demais na semana seguinte.

Assim como na categoria B, a prioridade será para as pessoas com exames cancelados no período de 7 de fevereiro a 4 de março. Somente a partir da conclusão desses exames é que os novos agendamentos estarão disponíveis aos demais condutores.

As categorias C, D e E possuem poucos exames represados e, em no máximo duas semanas, também serão concluídos e iniciados novos agendamentos.

“É importante destacar que estaremos seguindo todos os protocolos de segurança e de distanciamento determinado pelas autoridades em saúde, como por exemplo a utilização de máscaras, o uso de álcool em gel e a higienização dos veículos, que deve ser feita pelos CFCs”, concluiu Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.