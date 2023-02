Dezoito migrantes morrem trancados em caminhão abandonado na Bulgária

Dezoito migrantes foram encontrados mortos nesta sexta-feira (17) em um caminhão abandonado na entrada de Sofia, capital da Bulgária.

Eles estavam na caçamba do caminhão, que, segundo a polícia, estava trancada por fora. A hipótese da polícia é a de que eles morreram por asfixia.

Nos últimos meses, o país dos Bálcãs vem recebendo um fluxo de pessoas sem precedentes desde a crise migratória de 2015 na Europa.

O Ministério do Interior da Bulgária afirmou que as hipóteses apontam para que o veículo estivesse transportando imigrantes de forma ilegal. A pasta afirmou que havia 40 pessoas no total dentro do caminhão – as outras 12 foram hospitalizas, dez delas em estado grave.

“Segundo os primeiros indícios, o veículo transportava ilegalmente cerca de 40 migrantes escondidos debaixo madeiras”, anunciou o Ministério.

A causa das mortes ainda é desconhecida, mas a polícia firmou que o interior do veículo tinha pouco oxigênio quando oficiais abriram a porta. A hipótese de um acidente na estrada foi descartada.

O caminhão estava abandonado a 20 quilômetros da entrada de Sofia quando foi encontrado pelos policiais.

Através de investigações preliminares, a polícia já deteve três pessoas suspeitas de ter envolvimento com o caminhão, segundo anunciou o chefe do serviço de investigação da polícia local, Borislav Sarafov.

Outros casos

Esta não é a primeira vez em que migrantes são encontrados trancados dentro de caçambas de caminhões.

No ano passado, em um dos casos mais mortais na fronteira entre México e Estados Unidos, a polícia do Texas encontrou 50 migrantes mortos também em um caminhão abandonado no estado. A suspeita é de que eles morreram por hipotermia – termômetros registravam mais de 39ºC na região.

Nesta semana, mais de 30 migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos morreram quando o ônibus em que estavam despencou de um penhasco no Panamá.

