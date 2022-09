Dia da Amazônia será comemorado em todo o país

O Dia da Amazônia, comemorado nesta segunda-feira (5), será comemorado em todo o país. Pela primeira vez, serão realizados eventos livres.

Neste ano, oito estão à frente da promoção, apresentando ao público mostras musicais e atividades culturais. Os Festivais Dia da Amazônia 2022, começam neste sábado (3) e prosseguem até o dia 10. A programação pode ser acessada no site organizador.

livre vão homenagear o bioma amazônico, que é centro das atenções amazônicos, tanto pelo seu papel de manutenção vital na regulação do clima e na manutenção da vida de seus ataques que estão comprometidos com sua família e que englobam a floresta e as queimadas até a violência crescente.

No domingo (4), haverá festivais em Manaus, Belém, São Luís, Macapá, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eles acontecem, respectivamente, no Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas (Av. Autaz Mirim 4653-4783 – São José Operário); no Portal da Amazônia (Jurunas); no Parque Estadual do Rangedor (Rua Búzios, Quadra 35, Lote-18); no Mercado Central, em Macapá (Av. Antônio Coelho de Carvalho); nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), Aterro do Flamengo; e no Palco Amazônia Serra do Curral (Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Av. Afonso Pena 1377 – Centro).

Além dos shows musicais nas oito cidades, será realizada a Virada Cultural Amazônia de Pé, veiculada pela Campanha Amazônia de Pé. A programação da Virada pode ser acessada aqui. Ela reúne mais de 400 descentralizadas por todo o país, como oficinas, cine-debates, rodas de conversa, feiras agroecológicas e outras atividades, com uma meta de demonstração que, em todas as regiões do país, os brasileiros estão atentos ao tema e querem participar da defesa em defesa da Amazônia.