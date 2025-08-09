Dia dos Pais é celebrado com edição especial do “Bolerão no Parque” em Manaus

Prefeitura de Manaus promoveu nesta sexta-feira, 8/8, uma edição especial do tradicional “Bolerão no Parque” para celebrar o Dia dos Pais. O evento aconteceu no Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.





Ao som da banda The Classics e do DJ Ery Castro, o público cantou, dançou e comemorou a data em clima de alegria e confraternização. A programação incluiu uma homenagem aos pais presentes, destacando suas histórias e contribuições para a família e a comunidade.

O diretor-presidente da FDT, Eduardo Lucas, ressaltou que ações como essa promovem integração, afeto e bem-estar. “São momentos que fortalecem o convívio social e contribuem para a saúde emocional e física dos idosos, reafirmando o compromisso da prefeitura com o cuidado e a valorização dessa população”, afirmou.

Participante do PMI, Marialdo Gaspar, 62, destacou a emoção da festa. “Sempre gosto do Bolerão, mas esta edição foi especial. A música, a dança e a homenagem aos pais tornaram o dia inesquecível”, disse.

O “Bolerão no Parque” integra as ações da política municipal de incentivo ao envelhecimento ativo, oferecendo lazer, socialização e fortalecendo vínculos afetivos, contribuindo para a autoestima e qualidade de vida dos idosos de Manaus.