Dia Mundial do Rock reunirá quatro bandas em evento no largo São Sebastião

Comemorado em todo o planeta no dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock vai ecoar alto em Manaus. Isso porque, para celebrar a data, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a RO Produções e Eventos, apoiará, nesta quarta-feira, 13/7, de 18h às 22h, em um palco montado no largo São Sebastião, Centro, a realização do evento “Rock Não Tem Idade”. A programação conta com quatro bandas, dentre elas a do cantor, guitarrista e compositor Kiko Zambianchi, conhecido mundialmente pela participação na banda Capital Inicial com o single “Primeiros Erros”.

No evento, que tem entrada franca, o público vai curtir desde clássicos do rock aos subgêneros do metal. O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que a gestão do prefeito David Almeida está focada na difusão de eventos culturais na cidade, seja qual for o gênero musical.

“Como venho reforçando nas últimas semanas, nossa gestão está trabalhando não apenas para posicionar Manaus dentre as principais capitais que desenvolvem as diferentes formas de arte, cultura e turismo, mas, também, para a transformação social. Estamos promovendo intervenções na sociedade por meio da cultura”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Segundo o organizador do “Rock Não Tem Idade”, Rogério Pimenta, o festival, que surgiu no ano de 2018, é considerado um evento de porte médio, que conta com a participação de, em média, 6 mil pessoas.

“Durante a pandemia da Covid-19 tivemos que suspender o evento, não foi possível reunir as tribos, fizemos apenas uma live para não passar em branco, mas, agora, graças a Deus e ao avanço da vacinação, poderemos celebrar e com segurança”, comentou.

Com quatro anos de realização, o evento trará nesta edição bandas que tocarão músicas autorais e covers, possibilitando que o público prestigie composições de bandas locais, bem como assistir a interpretações dos grandes clássicos do gênero musical celebrado. Entre as bandas convidadas estão: Banda Jezz, Banda Good Felas, Luso Neto e Banda, e a atração nacional Kiko Zambianchi e banda.

“O espaço também contará com a interação dos nossos apoiadores, que são: Tacacá na Bossa, Cervejaria Artesanal Encontro das Águas e Espetaria do Largo, além de banheiros químicos, segurança e equipe médica. O melhor de tudo nesse evento é poder celebrar o Rock n’Roll, onde todo mundo vai se divertir, extravasar e rever os amigos das antigas”, declarou o organizador.

Programação

18h – Abertura

18h10 – Banda Jezz (tocando rock dos anos 90/2000)

19h10 – Créditos

19h15 – Banda Good Felas Rock Trio (fazendo tributos com rock internacional)

20h – Luso Neto e Banda

21h – Kiko Zambianchi e banda

22h – Encerramento