Diálogo com fazedores de cultura marca preparação do festival #SouManaus – Passo a Paço 2025

Prefeitura de Manaus promoveu na noite desta quinta-feira, 24/7, uma reunião com representantes dos fóruns de cultura da cidade. O encontro aconteceu no auditório do mirante Lúcia Almeida, no centro histórico de Manaus, e teve como objetivo estreitar o diálogo com os fazedores de cultura da capital, visando a participação no maior evento cultural de artes integradas do Brasil: o “#SouManaus – Passo a Paço 2025”, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro.





Estiveram presentes representantes de segmentos culturais, reforçando o compromisso da gestão com uma construção democrática e participativa. A reunião contou com a participação do diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, e de toda a diretoria da fundação, que mais uma vez fez questão de ouvir, dialogar e construir coletivamente com os agentes culturais da cidade.

Durante o encontro, foram abordadas estratégias de participação, fortalecimento dos setores culturais, propostas de melhorias e ideias para tornar a programação de 2025 ainda mais diversa, inclusiva e conectada com as realidades locais.

Para o diretor-presidente da ManausCult, o momento reforça o compromisso da gestão com a escuta ativa e com a valorização dos agentes culturais. “Mais um ano, nos reunimos com os fóruns porque não se faz cultura sem ouvir as pessoas. Abrimos as portas da ManausCult para o diálogo, inclusive com os povos originários, que também vão fazer parte do ‘#SouManaus’. Este é o momento de debater, ouvir o que deu certo, o que não deu certo, e melhorar tudo que precisa ser aprimorado para 2025. Estamos todos pelo coletivo”, afirmou Jender Lobato.

Entre as falas, um dos momentos marcantes foi o posicionamento de Marcivana Sateré Mawé, representando a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno. “Estarmos aqui hoje mostra que os povos originários também têm voz e espaço dentro da cultura da cidade. O festival precisa continuar sendo um reflexo da nossa diversidade. Esse é um espaço importante de aproximação entre os artistas e de reconhecimento das nossas expressões culturais”, declarou.

A ManausCult reafirmou seu papel como articuladora entre o poder público e a sociedade civil, trabalhando para que cada edição do festival reflita as múltiplas expressões culturais da cidade.

O “#SouManaus – Passo a Paço 2025”, considerado o maior festival de artes integradas do Brasil, promete seguir como uma vitrine da produção cultural amazonense, conectando tradição, inovação e participação cidadã, com ainda mais pluralidade e pertencimento.