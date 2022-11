Diego Ribas, anuncia que vai se aposentar do futebol ao fim do Brasileirão

Diego, de 37 anos, anunciou na manhã deste sábado que vai se aposentar do futebol ao término do Campeonato Brasileiro de 2022 com o Flamengo, no próximo dia 13 de novembro, depois de 20 anos de carreira profissional.

Capitão do Flamengo desde 2017, Diego participou de todas as conquistas da atual geração, que só não ganhou o Mundial de Clubes a partir de 2019. Foi figura muito importante na final da Libertadores daquele ano. Após superar uma fratura no tornozelo esquerdo e voltar a jogar antes do previsto, entrou no segundo tempo e participou dos dois gols.

Assim, depois dos três últimos jogos do Flamengo e de Diego neste ano, a camisa 10 ficará disponível, e Gabigol é um candidato a ficar com ela.

Em julho, Diego já havia afirmado em entrevista coletiva que não seguiria no Flamengo em 2023, mas deixou no ar a chance de um último desafio fora do Brasil, possivelmente nos EUA, algo que não se concretizou.

Carta para o Diego de 1997… Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles… Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022

Diego chegou ao Flamengo em 2016, disputou 287 jogos com a camisa rubro-negra e fez 44 gols. Nestas sete temporadas, conquistou 12 títulos e só fica atrás de Zico e Júnior na lista dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.

Títulos de Diego pelo Flamengo:

Libertadores da América (2019 e 2022)

Brasileiro (2019 e 2020)

Copa do Brasil (2022)

Recopa Sul-Americana (2020)

Supercopa do Brasil (2020 e 2021)

Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021)

O meia começou a carreira no Santos, com apenas 16 anos, em 2002, e conquistou dois Brasileiros antes de ir para o Porto, de Portugal. Na Europa ainda passou por clubes como Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe, antes de retornar ao Brasil para defender o Flamengo.

Pela seleção brasileira, Diego conquistou duas Copas América, em 2004 e 2007, e foi bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

g1