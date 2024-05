Dilma libera R$ 5,7 bilhões para auxiliar o Rio Grande do Sul após tragédia

A Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff, anunciou a liberação de US$ 1,115 bilhão para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul após a recente tragédia. Os recursos, equivalentes a R$ 5,750 bilhões, serão destinados à reconstrução de infraestrutura urbana, saneamento básico, proteção ambiental e prevenção de desastres.





Em seu pronunciamento, Dilma expressou solidariedade aos gaúchos e destacou a importância da parceria entre o NBD e instituições como o BNDES, Banco do Brasil e BRDE para agilizar a distribuição dos recursos sem burocracia. A presidente enfatizou o compromisso do NBD em apoiar o estado a superar a crise e encorajou a cooperação internacional nesse processo.

Com esses recursos, espera-se contribuir significativamente para a recuperação do Rio Grande do Sul e a melhoria das condições de vida da população afetada. O apoio do NBD reforça a importância da solidariedade e da esperança em momentos desafiadores como este.

Fonte: ultimahora