Dino autoriza operação da Força Nacional na Base Arpão, no Amazonas

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou hoje que a Força Nacional de Segurança Pública foi liberada para ações em dois estados brasileiros. É a primeira vez que Dino faz essa autorização depois de assumir a pasta no governo Lula.

O programa da Força é uma cooperação da segurança pública no país, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Polícias civis e militares e bombeiros compõem o grupo.

A ação contempla:

• A Operação Arpão, no Amazonas;

• A Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul.

Rio Grande do Sul

No caso da Terra Indígena Guarita, o uso da Força será até 12 de março nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, segundo o ministério.

Guarita passou no último ano por conflitos políticos após um cacique não reconhecer o processo eleitoral para a troca de poder local. A Terra Indígena é a maior do Rio Grande do Sul, com cerca de 7 mil habitantes.

Amazonas

Já no Amazonas, os policiais darão apoio à Operação Arpão, de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões, disse a pasta.

No ano passado, a Força já havia sido liberada para essa operação. A aprovação ocorreu em junho de 2022, na época do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

Fonte: UOL