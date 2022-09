Disputas de gerontovoleibol e tênis de mesa movimentam a 22ª Olimpíada da Terceira Idade

Os jogos da 22ª edição da Olimpíada da Terceira Idade foram iniciados nesta sexta-feira, 16/9, na Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Sul, com as modalidades de gerontovoleibol e tênis de mesa, voltadas ao público feminino e masculino. A competição, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), segue até o dia 22.

A consolidação de mais uma edição do evento foi um desafio para a organização. Sem conseguir esconder a satisfação pelo pontapé inicial, a coordenadora Rita Dias destacou o bom índice dos participantes e relembrou a emocionante solenidade de abertura, que aconteceu na última quinta-feira, dia 15.

“Só gratidão. São dois anos parados, é um reencontro, um retorno das nossas atividades. Conseguimos dar início a 22ª edição do evento, com a participação de 25 grupos. Na abertura podemos sentir a emoção do encontro dos nossos atletas após dois anos distantes. Fechamos o primeiro dia com as duas modalidades, foi um sucesso, participação máxima de todos”, comentou Rita.

O gerontovoleibol trata-se de uma adaptação do voleibol tradicional, onde as regras são semelhantes, mas uma diferença é que a bola pode tocar até três vezes no chão. Quem deu um show na modalidade foi a artesã Iraci Alves, que aos 82 anos de idade participou da disputa e conquistou sua medalha.

“Com essa daqui completo 15 medalhas nas Olimpíadas. Quem não se exercita, está perdendo muita coisa, qualidade de vida. Recomendo as atividades a todos os idosos”, vibrou Iraci.

Realizada pela última vez em 2019, antes da pandemia da Covid-19, a competição deixou saudade e voltou aflorando um sentimento especial aos competidores, que puderam retomar as atividades e competir novamente, reencontrando também colegas de longa data.

O atleta Francisco Alves, 74, disputa as Olimpíadas há muito tempo no tênis de mesa. Nas primeiras participações, não conseguiu êxito, mas intensificou os treinamentos do programa “Manaus Esportiva” no Núcleo do Coroado, e com o ouro conquistado nesta sexta-feira, chegou a seis medalhas douradas para a conta. Ele também fala do orgulho de ter sobrevivido a um momento tão delicado para a humanidade e ter retornado em grande estilo.

“Eu jogava tênis de mesa quando era garoto, depois de adulto parei de jogar. Quando descobri as Olimpíadas da Terceira Idade, percebi que tinha afinidade com o esporte e voltei a praticar. Nas primeiras edições não consegui ganhar medalhas, mas fui evoluindo, e hoje completo seis medalhas de ouro, na décima edição que participo. Me sinto feliz por ter resistido, até porque eu peguei a Covid-19. Me recuperei e voltei aos treinamentos, de segunda a sexta-feira, meu objetivo era conquistar o ouro. Treinei muito para isso e consegui, então estou muito feliz com isso”, enfatizou o idoso.

A 22ª Olimpíada da Terceira Idade reúne mais de 2,5 mil idosos de 25 grupos. A competição acontece até a próxima quinta-feira, 22/9, com a disputa de 14 modalidades no Parque Municipal do Idoso (PMI), Vila Olímpica de Manaus e Clube do Trabalhador do Sesi.

Confira o ranking do primeiro dia de competição:

Gerontovoleibol

Masculino:

1º – Núcleo Redenção

2º – Núcleo Nininberg Guerra

3º – Núcleo Japiim

Feminino:

1º – Núcleo Japiim

2º – Núcleo Redenção

3º – Núcleo Campos Elíseos

Tênis de Mesa

Masculino:

Categoria 1

1º – Valdizio Pinheiro – Núcleo Santa Etelvina

2º – Marcelo Oliveira – Núcleo Redenção

3º – Almir Chaves- Núcleo Rouxinol

4º – Adriano Goes – Núcleo Japiim

Categoria 2

1º – Elieze Florentino – Núcleo Coroado

2º – André Luiz – Núcleo Rouxinol

3º – Antonio Souza – Núcleo Coroado

4º – Renê Carneiro – Núcleo Redenção

Categoria 3

1º – Reginaldo Patriarca – Núcleo Santa Etelvina

2º – Jorge Luiz – Núcleo Rouxinol

3º – Raimundo Medeiros – Núcleo Coroado

4º – Aroldo Nunes – Núcleo Coroado

Categoria 4

1º – Francisco Assis – Núcleo Coroado

2º – Allan kardec – Núcleo Japiim

3º – Francisco Brito – Núcleo Coroado

4º – José Eduardo – Núcleo Zezão

Feminino

Categoria 1

1º – Tânia Maria – Núcleo Rouxinol

2º – Maria Viana – Núcleo Nininberg Guerra

3º – Altamira Neves – Núcleo Redenção

4º – Albertina Teixeira – Núcleo Japiim

Categoria 2

1º – Claudete Moreira – Núcleo Rouxinol

2º – Darci Amazonas – Núcleo Rouxinol

3º – Florina Souza – Núcleo Campos Elíseos

4º – Sônia Maria – Núcleo Campos Elíseos

Categoria 3

1º – Antonia Fernandes – Núcleo Japiim

2º – Marlucia Fernandes – Núcleo Zezão

3º – Maria Mazareth – Núcleo Zezão

Categoria 4

1º – Rosalina Martins – Núcleo Japiim

2º – Nair Cunha – Núcleo Rouxinol

Programação

Sábado (17/9) – Dominó e bocha, no Parque do Idoso, das 8h às 12h;

Segunda-feira (19/9) – Jogo de malha, futpênalti e chute a gol, no Sesi, das 8h às 14h;

Terça-feira (20/9) – Taco no disco, boliche, lance livre na cesta, das 8h às 12h; lançamento ao alvo, jogo de argolas e natação, das 14h às 18h, no Parque do Idoso;

Quarta-feira (21/9) – Atletismo, na Vila Olímpica, das 14h às 18h;

Quinta-feira (22/9) – Encerramento, Concurso de dança, no Parque do Idoso, das 17h às 21h.