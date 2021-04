“Distrito Industrial terá base de limpeza pública”, anuncia David Almeida

A Prefeitura de Manaus estuda o local onde irá implantar um distrito de obras e uma base de limpeza pública, para atender toda a região do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida, durante reunião com diretores e colaboradores da empresa Coplast Resíduos Plásticos, nesta quinta-feira, 29/4.

David Almeida também enfatizou a importância do Distrito Industrial, que é uma porta de entrada para a cidade de Manaus de investidores de todo o mundo, por isso tem conversado regularmente com o superintendente da Zona Franca de Manaus, general Algacir Polsin.

O analista comercial da empresa Coplast Resíduos Plásticos, Antônio Reginaldo Pizzonia, comentou que há anos não se via a prefeitura cuidando do distrito e estreitando laços com as empresas, o que será de extrema valia para todos.

Prioridade

Ele também destacou que a prefeitura está realizando capina, poda, paisagismo e pintura de meio-fio nos bairros que estão no entorno do PIM. “Estamos com frentes de obras em toda a zona Leste e zona Sul, atuando em diversos bairros que integram o Distrito Industrial”, disse.