DNIT é processado após mortes na BR-319

As mortes ocorridas após o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319 (Manaus-Porto Velho) podem resultar em processo para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Familiares de vítimas do acidente já acionaram a Justiça pois o órgão ainda não justificou a tragédia.

O laudo sobre as causas do acidente deve ser divulgado apenas em outubro deste ano. Ou seja, após um ano do ocorrido.

Alguns familiares entraram com ações individuais. Alguns dos processos estão com a Justiça Federal do Amazonas desde janeiro e chegam a pedir indenização por dano moral, por exemplo.

Por sua vez, o Dnit informou que concluiu o processo de contratação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para a elaboração do laudo técnico. O prazo estimado de conclusão dos trabalhos é de 10 meses, portanto, o laudo deve ser finalizado em outubro de 2023.

O órgão também afirmou que prestou auxílio às famílias quando solicitado.