Documentário mostra Bolsonaro totalmente ‘perdido e isolado em Davos’

Constrangimento. É o que revelam cenas de bastidores do encontro de líderes políticos no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2019, registradas pelo documentarista alemão Marcus Vetter.

Algumas mostram, entre outras coisas, o isolamento do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e sua incapacidade de dialogar ao ser questionado, por exemplo, a respeito da proteção à Amazônia.

Em uma das cenas, Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista sobre o debate das mudanças climáticas, se diz preocupado com a Amazônia.

Bolsonaro responde: “queremos explorar os recursos da Amazônia com os Estados Unidos”. “Não sei o que isso quer dizer”, rebate o político americano.

Em outro momento, a líder do Greenpeace internacional, Jeniffer Morgan, se apresenta com um ar de ironia e deboche e agradece a Bolsonaro pela proteção à Amazônia. Entrega seu cartão ao político brasileiro, que nada diz, e segundos depois ri dele nas suas costas ao conversar com outra pessoa.

Foi neste evento que Bolsonaro discursou pela primeira vez fora do Brasil, numa fala superficial e recheada de fake news, que assustou os presentes (relembre aqui).

