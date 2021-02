Dona de mercado é executada com 5 tiros no Novo Aleixo – Veja vídeo

MANAUS – Um crime brutal foi registrado na tarde de terça-feira, (2), na rua Bijogó, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a jovem estava abrindo seu estabelecimento quando foi surpreendida por um homem armado que atirou cinco vezes contra a jovem, que ainda chegou a ser socorrida para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima foi identificada como Gisele Castro de Azevedo, 25, era microempresária no ramo de supermercados e até o momento os familiares não souberam informar a motivação do crime. Em 2014, o esposo da vítima que também era dono de um supermercado, também foi assassinado com vários tiros pelo corpo.

Após a execução, o assassino fugiu do local e até o momento não foi identificado. Amigos da jovem acreditam em um possível acerto de contas por dívidas com agiotas, o que ainda deve ser investigado. Um vídeo mostra o momento em que a jovem fica agonizando em frente ao seu estabelecimento.

Por Correio da Amazônia