Dono da rede de supermecado Alex, ameça matar funcionários da Manaus Energia após ter energia cortada – Veja vídeo

MANAUS – Alexsander Barreto Moreno, filho do proprietário da rede de supermercados Alex, ao perceber que era filmado por funcionário da concessionária Amazonas Energia, tentou matar o trabalhador ao ter a energia do seu mortel cortada na manhã de quarta-feira, (18), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações obtidas do boletim de ocorrências feito pela vítima, após cumprir a ordem de serviço, o mesmo acabou sendo surpreendido pelo acusado que em posse de uma faca quebrou o carro de serviço e também ameaçava matar os funciónarios. Após a discurssão, o pai de Alexsander, chegou em posse de uma arma e perguntou, “Vocês querem morrer agora ou depois”. O filho estava em um carro modelo BMW, branca no momento da ação criminosa.

