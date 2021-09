Dono de bar é assassinado com vários tiros na Cachoeirinha

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na rua General Glicério, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. O fato ocorreu por volta das 21h, de domingo, (12). A vítima estava com sua esposa quando homens armados chegaram no local e deram início a vários disparos contra a vítima que morreu na hora.

A esposa do mesmo foi também baleada e encaminhada para uma unidade hospitalar ainda consciente. O crime tem características de acerto de contas do tráfico de drogas da área. O mesmo era dono de um bar da localidade.

No momento do assassinato, um show de pagode ocorria nas proximidades onde várias pessoas tiveram que correr para se proteger. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia