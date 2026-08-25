quinta-feira, 27 de agosto de 2026
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Dono do Baratão da Carne é assaltado; criminosos levam cordão de R$ 500 mil e fazem Pix de R$ 100 mil

Por
Redação 2
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Foto: Divulgação

O empresário Edilson Rufino de Jesus, dono do Baratão da Carne, foi assaltado em um haras na noite de segunda-feira, (24), localizado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações preliminares, os criminosos levaram um cordão de brilhantes avaliado em aproximadamente R$ 500 mil.

Durante a ação, os suspeitos também teriam realizado duas transferências via Pix utilizando valores da vítima. Uma transação foi de R$ 98 mil e outra de R$ 2 mil, totalizando R$ 100 mil.


Ainda conforme as informações iniciais, Edilson sofreu uma lesão em uma das orelhas durante o assalto. A circunstância e a gravidade do ferimento ainda devem ser esclarecidas pelas autoridades.

O caso está sendo investigado por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). Até o momento, não há informações sobre a identidade ou prisão dos suspeitos.

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