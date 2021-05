Dori Carvalho lança livro ‘Pequenas Conquistas Perdidas’, neste sábado

Para marcar o lançamento do novo livro de crônicas do escritor, poeta e ator amazonense Dori Carvalho, a Editora Valer realiza neste sábado (22), às 10h, uma live direto do facebook para apresentar a obra intitulada ‘Pequenas Conquistas Perdidas’, com direito a convidados ilustres em um bate-papo com o professor Odenildo Sena, a jornalista Ivania Vieira e apresentação da coordenadora editorial e filósofa Neiza Teixeira.

O livro é um projeto contemplado com o Prêmio Feliciano Lana – Secretaria de Estado da Cultura/AM, pela Lei Aldir Blanc, com os projetos: Sangria – cd de poemas e com o livro de crônicas Pequenas conquistas perdidas.

O livro é composto por 45 crônicas selecionadas, que foram publicadas nos jornais de Manaus, a partir do ano 2000. De acordo com o autor, o processo criativo ocorreu a partir dos sentidos, olhares, escutas, coisas, acontecimentos, fatos, vistos ou vividos por ele.

Ainda segundo o autor, as crônicas tratam desde questões humanitárias até temas literários, cinematográficos, amor, vida, circo, amizade, paixão, liberdade. Desde um cachorro perdido à sala de cinema. Dos amigos que se foram à perda da mãe.

“Por terem sido escolhidas por mim, é claro que gosto de todas, acho que são pílulas que podem aliviar as dores do leitor ou despertar a leitora para os valores fundamentais para uma vida plena e solidária, para as lutas e causas nobres. Mas, têm umas que me tocam mais e me emocionam até hoje, como as crônicas ‘Mãe é mãe’ e ‘O menino, o cachorro e eu’. E, claro, gosto muito, politicamente, da crônica que dá título ao livro Pequenas conquistas perdidas”, ressaltou o poeta.

A live será transmitida pela página oficial no facebook da editora Valer.

Sobre o autor

Dori Carvalho é ator, diretor de teatro, cronista e poeta. Como ator participou de vários espetáculos teatrais e no cinema. Como diretor e professor, lecionou no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, onde encenou e realizou outros trabalhos. Em televisão trabalhou na TV Cultura. Na área da literatura, tem publicado em jornais, dezenas de crônicas e artigos. É autor dos livros de poemas “Desencontro das Águas” e “Paixão e fúria”, editados pela editora Valer. Primeiro lugar no Concurso de Contos Amazônicos do Sesc dentre outros. “Meu ovo esquerdo”, é o seu livro mais recente.

Jurado em vários festivais, de teatro, música e poesia, já lançou o cd “Mundurucânia – poemas de Homero de Miranda Leão”. Contemplado com o Prêmio Feliciano Lana – Secretaria de Estado da Cultura/AM, com os projetos: ‘Sangria’ – cd de poemas e com o livro de crônicas ‘Pequenas conquistas perdidas’.

Foi diretor da Divisão Artística na TV Educativa, coordenador do Núcleo de Teatro da Universidade Federal do Amazonas, coordenador do Centro de Artes Chaminé, coordenador de eventos e assessor editorial da Editora Valer.

Atualmente, escreve o romance histórico: ‘Uma viagem de trem rumo ao presídio Tiradentes’. Tem em fase de produção, o cd em que interpreta seus poemas.

Na live deste sábado, estará presente a jornalistas Ivania Vieira e o professor e escritor Odenildo Sena.