A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que todas as doses de vacinas com prazo de validade até o dia de hoje (30/04) foram aplicadas, ainda na quinta-feira (29/04).

A aplicação das doses pelos dez municípios foi monitorada pelo Programa Nacional de Imunização da FVS-AM (PNI/FVS-AM) junto às secretarias municipais de saúde, com o objetivo de acelerar o processo de vacinação no interior do estado.