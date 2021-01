Dra. Thelma do BBB-20 está atendendo no Hospital 28 de Agosto, em Manaus

A ganhadora do prêmio BBB20, em 2020, a Médica anestesiologista Thelma Assis está em Manaus, está atendendo pacientes acometidos com o Covid-19, no Hospital 28 de Agosto. Ela está ajudando a equipe médica voluntariamente.

O número de pessoas, de todos os seguimentos sociais do Brasil, estão se disponibilizando a auxiliar a população do Amazonas, de alguma forma, nesse período de pandemia e quando o Estado vem atingindo números recordes de infectados pelo coronavírus.

A médica anunciou que tinha pego o Covid-19. Ela sentiu os primeiros sintomas no dia 24 de novembro de 2020, portanto, adquiriu anticorpos e, por essa razão, se sente mais à vontade para lidar com pacientes infectados pelo vírus.

Vários artistas e personalidades nacionais, como a médica Thelma Assis tem auxiliado a população do Amazonas com cilindros de oxigênio e apoio logístico.