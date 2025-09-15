Droga avaliada em R$ 3,6 milhões é apreendida durante operação no rio Solimões

Cerca de 180 quilos de entorpecentes do tipo skunk, foram apreendidos em rolos de mangueiras e cordas, na noite de domingo (14/09) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante operação na Base Arpão 2, localizada nas proximidades do município de Coari ( a 363 quilômetros de Manaus). Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por ser o responsável pelas drogas avaliadas em R$ 3,6 milhões.





A apreensão foi registrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por volta das 22h30, após abordagem da embarcação F/B Vitória Régia, que fazia o trajeto do município de Tabatinga para a capital amazonense.

Durante a inspeção com apoio do cão policial Xerife, foi identificada a presença dos entorpecentes no convés principal, na área destinada a encomendas.

Ao abrirem os sacos de fibras, os policiais encontraram diversos rolos de mangueiras e cordas e, enroladas nelas, havia as drogas e ainda um tablete contendo dez cigarros eletrônicos acompanhados de dez ampolas com substâncias derivadas de maconha, destinadas ao uso nos dispositivos.

A identificação da droga foi confirmada por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que totalizaram 167 tabletes do tipo skunk.

Prisão do suspeito

Com o auxílio das câmeras de segurança da embarcação, a equipe conseguiu identificar o responsável pelo transporte da droga. O homem foi localizado e confessou ter recebido R$ 500,00 para realizar o transporte da droga.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil (PC-AM), que atua na Base Arpão 2.