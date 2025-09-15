Droga avaliada em R$ 3,6 milhões é apreendida durante operação no rio Solimões

Por
Redação 5
-
Fotos: Divulgação/SSP-AM

Cerca de 180 quilos de entorpecentes do tipo skunk, foram apreendidos em rolos de mangueiras e cordas, na noite de domingo (14/09) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante operação na Base Arpão 2, localizada nas proximidades do município de Coari ( a 363 quilômetros de Manaus). Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por ser o responsável pelas drogas avaliadas em R$ 3,6 milhões.


A apreensão foi registrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por volta das 22h30, após abordagem da embarcação F/B Vitória Régia, que fazia o trajeto do município de Tabatinga para a capital amazonense.

Durante a inspeção com apoio do cão policial Xerife, foi identificada a presença dos entorpecentes no convés principal, na área destinada a encomendas.

Ao abrirem os sacos de fibras, os policiais encontraram diversos rolos de mangueiras e cordas e, enroladas nelas, havia as drogas e ainda um tablete contendo dez cigarros eletrônicos acompanhados de dez ampolas com substâncias derivadas de maconha, destinadas ao uso nos dispositivos.

A identificação da droga foi confirmada por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que totalizaram 167 tabletes do tipo skunk.

Prisão do suspeito

Com o auxílio das câmeras de segurança da embarcação, a equipe conseguiu identificar o responsável pelo transporte da droga. O homem foi localizado e confessou ter recebido R$ 500,00 para realizar o transporte da droga.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil (PC-AM), que atua na Base Arpão 2.

Artigo anteriorManausprev abre vagas para curso gratuito de ‘Artesanato em Costura Criativa’
Próximo artigoEstudo revela alta contaminação por plásticos na Amazônia

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui