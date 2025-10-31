Droga avaliada em R$ 4,5 milhões é achada em caminhonete nas proximidades do Porto da Ceasa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu) e da Receita Federal, por meio do cão farejador, apreendeu, na quinta-feira (30/10), 60 quilos de cocaína avaliados em R$ 4,5 milhões. O material foi encontrado dentro de rodas de uma caminhonete.





Segundo o delegado Rodrigo Torres, as diligências iniciaram quando a equipe de investigação recebeu uma denúncia de que havia drogas sendo transportadas em uma caminhonete que estava em uma balsa, nas proximidades do Porto da Ceasa, zona sul.

“O Denarc foi ao local indicado, juntamente com a Deflu e a Receita Federal, e realizou a abordagem à embarcação onde estaria o veículo. Durante a revista, o cão farejador da Receita Federal sinalizou que as drogas estariam nas rodas da caminhonete”, disse o delegado.

Conforme o delegado, os entorpecentes estavam em três das quatro rodas do veículo. Ao todo, foram encontrados 58 tabletes de cocaína, totalizando 60 quilos avaliados em R$ 4,5 milhões.

“Na ocasião não houve prisão, mas as investigações vão continuar para identificarmos tanto o remetente da droga quanto quem iria recebê-la”, explicou o delegado.