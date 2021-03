MANAUS – Dois assaltantes foram assassinados com vários tiros pelo corpo no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, no final da tarde destas segunda-feira, (22), por volta das 18hs10mim.

A dupla tentou realizar assalto em uma distribuidora, quando um homem armado apareceu e atirou contra a dupla, um deles morreu na avenida Margarita, e outra na rua 108, mesmo bairro. O atirador fugiu. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação