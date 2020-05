Dupla é flagrada por câmeras de segurança realizando assaltos na Cidade Nova

Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra dois bandidos realizando assaltos em comércios na zona Norte de Manaus. De acordo com a data do vídeo, o fato aconteceu na noite de segunda-feira (25), por volta das 18h00min e a ação acabou sendo gravada e mostra o momento da dupla em ação.

Os bandidos chegam no estabelecimento arrancam o celular das mãos de um idoso e em seguida entram no estabelecer para levar a renda do caixa. O caso foi registrado e a polícia pede para quem souber o paradeiro dos assaltantes possa está ligando para o 181, que é disque denúncia da Polícia Civil. Veja vídeo

Texto: Correio da Amazônia