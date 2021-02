Dupla é presa com drogas avaliadas em R$ 78 mil, durante abordagem em embarção 

AMAZONAS – Duas pessoas foram detidas e mais de cinco quilos de drogas foram apreendidos por policiais da Base Fluvial Arpão, na tarde de domingo (07/02), em uma embarcação oriunda do município de Tabatinga, que tinha como destino a capital amazonense. A droga apreendida está avaliada em R$ 78 mil.

As prisões aconteceram em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A abordagem ao barco “O Rei Davi” ocorreu por volta das 14h. Durante a revista, a cadela policial Jade sinalizou a possibilidade de haver substância entopecente na embarcação. Os policiais continuaram as buscas e, próximo de uns armários, foi encontrada uma mochila com 5,2kg de pasta base de cocaína, divididos em 15 tabletes.

Dentro da mochila foi encontrada uma identidade, supostamente do proprietário do entorpecente, mas ele não estava mais na embarcação, no momento da vistoria. A guarnição foi informada que o suspeito havia desembarcado no município de Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus).

O proprietário da embarcação, um homem de 44 anos, e um tripulante, de 24 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, juntamente com a droga apreendida.

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.