Dupla executa homem após conversa no bairro Redenção

MANAUS – Por volta das 21h, de segunda-feira, (14), os policiais militares da 14º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro da Redenção, rua Goiânia, zona Centro-Oeste de Manaus.

Chegando no local, os militares acabaram se deparando com o corpo de um homem jogando ao chão já sem vida e sua moto estava ligada ao lado do corpo. Os militares deram início e levantamento de informações e descobriram que o mesmo estava conversando junto com outros dois elementos que estavam em uma moto azul, e que durante a conversa houve uma discussão e a dupla acabou atirando contra o homem que foi identificado como Reginaldo Ferreira da Silva, 44 anos.

A vítima já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia