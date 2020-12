Durante emboscada, homem é metralhado no Viver Melhor

MANAUS – Um homem identificado apenas como David, foi assassinado com vários tiros pelo corpo na madrugada desta segunda-feira, (13), no Conjunto Habitacional Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas repassadas pela PM, o homem teria ido com outras duas pessoas no conjunto, quando aí chegar na rua da Liberdade, acabou sofrendo a emboscada. O vítima que estava no banco do Passageiro, morreu na hora, os amigos escoaram da morte.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), para que os assassinos possam ser identificados.

Por Correio da Amazônia