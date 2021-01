Durante execução, criança é baleada na Torquato Tapajós

MANAUS – Elton Farias Chaves, de 23 anos, foi morto a tiros no final da tarde de kquinta-feira (14), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Ele estava em com uma mulher e uma criança dentro de um veículo, quando foi atacado por dois suspeitos. Um menino de 1 ano e seis meses foi baleado na perna.

De acordo com testemunhas, a dupla na motocicleta encostou no carro e o garupa teria efetuado disparos em direção ao homem. Logo em seguida, eles fugiram sem serem identificados. Elton foi atingido por oito tiros. A mulher não ficou ferida e o menino foi atingido. O crime têm características de acerto de contas do tráfico de drogas.