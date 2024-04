MANAUS | Um jovem que não teve o nome divulgado, foi preso por militares da 8º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), na noite de segunda-feira, (22).





O mesmo estava no beco da Indústria, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, com grande quantidade de drogas. Ao ser questionado, o mesmo relatou que estaria responsável pela venda do material.

O caso foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).

Por Correio da Amazônia