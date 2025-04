‘É muito louco escrever meu nome na história’, diz Hugo Calderano

Hugo Calderano precisou conter as lágrimas em sua primeira entrevista após conquistar o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, neste domingo, 20. O brasileiro destacou a importância do feito, especialmente após sua participação frustrante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.





“Eu acho que, especialmente após as Olimpíadas, é muito bom ganhar um título como esse. Eu sempre trabalhei duro e continuei acreditando em mim. E, se você tivesse falado comigo há um mês, eu estava muito para baixo”, declarou, visivelmente emocionado.

Calderano aproveitou para agradecer o apoio que recebeu de familiares, amigos e fãs: “Eu sempre vejo suas mensagens. Às vezes, não tenho tempo para responder, mas sou muito grato pelo suporte que recebo.”

Após encerrar sua jornada olímpica sem medalhas, o atleta fez história menos de um ano depois, ao se tornar o primeiro jogador de fora da Ásia e da Europa a conquistar o título mundial da modalidade.

Durante a entrevista, o brasileiro revelou que sequer imaginava vencer os dois principais adversários do ranking mundial. “É muito louco escrever meu nome na história do tênis de mesa mundial”, afirmou.

Fonte: Terra