“É por meio da educação que a gente vai tornar o Brasil soberano”, diz Lula em evento do MEC

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou neste domingo, 28 de setembro, da Corrida e Caminhada MEC 95 Anos. O evento uniu esporte, saúde e celebração pelos 95 anos do Ministério da Educação (MEC) na construção de políticas públicas educacionais no Brasil.





A largada ocorreu em frente ao edifício-sede do MEC, com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km. “Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência de que é por meio da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano”, afirmou Lula, durante o percurso.

A prova reuniu cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade em geral, que disputaram em categorias como masculino, feminino e paratletas. Ao lado de Lula, participaram os ministros Camilo Santana (Educação), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Após completar a caminhada, Lula ressaltou que a medalha entregue aos participantes do evento é dedicada a todos os profissionais da educação. “São medalhas para todos os professores de todos os graus de ensino nessa República Federativa do Brasil. Professores e professoras, funcionários das escolas que trabalham dia e noite para que a gente possa sair do analfabetismo que a gente encontrou nesse país, com praticamente 68% da população com o ensino fundamental mal concluído”, disse.

“A nossa revolução é muito grande. Ela não é só na comida, não é só no emprego, não é só no salário. Ela tem que ser na educação”, concluiu o presidente.

A realização da corrida foi uma proposta dos trabalhadores do ministério, que participaram de uma pesquisa interna para dar sugestões sobre como queriam comemorar os 95 anos da pasta. Desse modo, a Corrida e Caminhada MEC 95 anos representou um momento coletivo de pertencimento, orgulho e conexão com quem esteve, está e seguirá fazendo parte da educação brasileira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República