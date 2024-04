É possível decorar um lar de forma mais sustentável?

Imagine este cenário: você acabou de encontrar uma casa à venda em Manaus perfeita para morar, e este novo local despertou a sua vontade de ter um lar bem mais sustentável. Será que isso é possível?





Com toda certeza, sim! A decoração sustentável está ganhando cada vez mais espaço no coração dos brasileiros, mas acontece que você não precisa necessariamente morar em frente a praia para investir nesse estilo de decoração.

Afinal de contas, a sustentabilidade é uma pauta que está cada vez mais em alta, principalmente por se tratar de um estilo de vida consciente e da preservação do meio ambiente.

Neste artigo você verá o que precisa fazer para decorar um lar de maneira sustentável, criando um ambiente mais alegre e saudável para você e toda a sua família.

4 dicas de decoração sustentável para investir sem medo

Existem inúmeras formas de decorar um lar de forma mais sustentável, e fazer isso é mais fácil do que realmente parece ser.

A seguir você poderá conferir 4 dicas simples que vão permitir que você decore o seu lar com sustentabilidade de forma consciente e, claro, com bastante simplicidade.

Iluminação inteligente

A iluminação inteligente deve sempre fazer parte de uma decoração sustentável, afinal de contas, reduzir o consumo de energia não ajuda apenas o meio ambiente, mas também o seu bolso.

O primeiro passo é trocar todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, que além de serem muito mais econômicas também possuem uma vida útil prolongada.

Também vale a pena investir em sensores de movimento com temporizador. Assim, as luzes se acendem e se apagam de forma automática, garantindo ainda mais economia a curto e longo prazo.

O verde é seu melhor amigo

Você sabia que as plantas conseguem ajudar a purificar o ar no interior de ambientes garantindo um ar muito mais puro com menos poluentes e mais oxigênio? Isso quer dizer que se você quer uma decoração mais sustentável, não pode deixar de investir em plantas.

E acredite, não precisa economizar! Quanto mais plantas você colocar no seu lar mais bonito ele vai ficar, e você ainda estará proporcionando um ar mais puro para a sua família,

Mobília Funcional

A mobília funcional começou a ganhar espaço no coração das pessoas quando os apartamentos passaram a ser construídos de forma mais compacta. No entanto, o que muitos não sabem é que esse estilo de mobília também faz parte de uma decoração sustentável.

Mesas dobráveis, sofá cama, cama com baú interno e muitos outros móveis com mais de uma funcionalidade podem garantir mais aconchego, espaço e sustentabilidade para o seu lar.

Além do mais, você acaba economizando dinheiro também, já que um móvel funcional exclui a necessidade da compra de mais mobília.

Ventilação natural

Por fim, a ventilação natural é extremamente importante para ter um lar mais sustentável, e por mais que ela não pareça fazer parte da decoração, a verdade é que faz sim.

Isso porque ao abrir as janelas e permitir que o ar circule, você estará excluindo a necessidade de ventiladores, que geralmente não combinam com nenhuma decoração.

Sem falar que a ventilação natural garante que a qualidade do ar de dentro do seu lar seja muito melhor.

Além do mais, essa questão também auxilia na economia de luz, já que ao puxar as cortinas e abrir as janelas você também estará usufruindo da iluminação natural para o seu lar.

Com todas as dicas que demos acima, você poderá investir em uma decoração mais sustentável sem medo e sem gastar muito. Dessa forma, você e sua família poderão viver em um lar muito mais saudável.