Economia brasileira é “dramática e fora de controle”, disse Paulo Guedes

Numa fala inusitada, ministro da Economia tentou tranquilizar o mercado mas criou ainda mais tensão ao dizer que economia brasileira não está “fora do controle”, enquanto o cenário é de uma verdadeira “tempestade perfeita” à frente.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu nesta segunda-feira (23) a dramaticidade da situação econômica do país com uma afirmação inusitada, com a qual tentou apagar um incêndio jogando gasolina no fogo (gasolina que está, em boa parte do país, acima de R$ 7,00 o litro).

Num evento em São Paulo disse que “nenhum fundamento indica que o País está fora do controle”.

A declaração foi na abertura do 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, organizado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), segundo O Estado de S. Paulo.

Guedes citou que as projeções para crescimento do PIB do Brasil em 2021 estão em 5,30%, mas não mencionou que em 2020, houve queda de 4,1% na economia.

Ele afirmou que a expectativa para o crescimento do PIB cresce há 16 semanas, mas a maioria das projeções colhidas pelo Banco Central para o boletim Focus cai marginalmente há duas semanas e foi reduzida de 5,28% para 5,27% no relatório divulgado nesta segunda-feira.

Para o ano que vem, os economistas continuam a reduzir as projeções. Agora, a maioria espera expansão de 2% do PIB em 2022, ano de eleições, quando o esperado seria uma ativação econômica.

Há uma verdadeira “tempestade perfeita” à frente, com inflação e juros altos, desemprego, dólar caro, risco de apagão e conflitos institucionais cada dia mais agravados.