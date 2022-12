ECP divulga nesta terça-feira (6) o resultado dos recursos para o Processo Seletivo de Estágio

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulga, nesta terça-feira (6), o resultado da análise dos recursos dos candidatos que tiveram as inscrições indeferidas e ingressaram com pedido de reexame da inscrição no Processo Seletivo de Estágio (PSE). O resultado será divulgado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM.

Após análise dos recursos, a relação atualizada com os candidatos concorrentes a uma das 95 vagas irá seguir para a próxima etapa do Processo Seletivo, que é a análise final que subsidiará a divulgação do resultado preliminar, previsto para o dia 7 de dezembro de 2022.

“Estamos realizando um processo seletivo justo e transparente, com base no coeficiente de cada estudante. Precisamos dos acadêmicos na Corte de Contas e não tenho dúvidas de que até o final deste ano o resultado final será divulgado”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

O Processo Seletivo é fruto de uma decisão extraordinária da Corte de Contas, devido à urgência de demandas do TCE-AM, que possui alta rotatividade de estagiários. O programa de estágio possui remuneração de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68.

“Mesmo sem a tradicional prova que era realizada nos anos anteriores, o processo seletivo está sendo bastante criterioso, com documentos analisados por uma comissão composta por técnicos do Tribunal que analisam as notas dos acadêmicos e, mais do que isso, o desempenho de cada aluno na Universidade. Após cada etapa, há concessão de prazo para recursos e, assim, garantimos a ampla defesa dos que desejam continuar no PSE e, por algum motivo, tiveram a inscrição indeferida”, disse o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Entre os cursos mais disputados estão direito, administração e ciências contábeis, que juntos contabilizaram 2.590 inscritos.

Os candidatos devem estar atentos às etapas descritas no edital para não perderem os prazos. O resultado final está previsto para o dia 19 de dezembro de 2022.