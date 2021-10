ECP terá curso de capacitação e formação profissional em Compliance Público

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) irá realizar nos dias 25, 26 e 27 de outubro, um curso preparatório para certificação profissional em Compliance Público.

O curso será ministrado pelos palestrantes Rodrigo Pironti, pós-doutor em direito pela Universidade Complutense de Madrid, e pelo professor Eduardo Moura, profissional com 18 anos de experiência na aplicação de ferramnetas de Gestão da Ética, na condução de processos de investigação corporativa.

As inscrições já estão abertas e podem ser acessadas por meio do site da ECP, pelo endereço virtual https://moodle.tce.am.gov.br/e nrol/index.php?id=531.

Dividido em seis aulas, com introdução ao tema e pilares do compliance, o curso também abordará legislações anticorrupção, políticas e procedimentos, investigações internas, compliance nas contratações públicas, entre outros temas. Ao fim do curso, uma prova

de certificação será realizada para os alunos participantes.

O curso será realizado nos dias 25 e 26 das 8h30 às 12h30, e das 13h30 às 17h30. Já no dia 27, o curso acontecerá das 8h30, às 12h30, perfazendo carga horária de 24 horas.