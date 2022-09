Edifício-garagem é arrematado por mais de R$ 5,3 milhões

O edifício-garagem, mais conhecido como “Garajão” foi arrematado por R$ 5,374 milhões. O leilão aconteceu nesta segunda-feira (12). O imóvel foi comprado por um empresário amazonense que não quis ter o nome divulgado.

O edifício-garagem fica localizado na avenida Floriano Peixoto, nº 134, esquina com as ruas Mundurucus e Quintino Bocaiúva, no Centro. A área do imóvel é de 13.524,22 metros quadrados e está desocupado.

Durante a década de 1960, houve um aumento populacional acelerado em Manaus, com um intenso crescimento demográfico provocado pelo fim do ciclo da borracha, além da migração de nordestinos e do interior do Amazonas para Manaus.

Por conta disso, para comportar a quantidade excessiva de veículos parados foi construído o Edifício-garagem Jorge Teixeira, no final dos anos 1980, no Centro.