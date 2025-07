Eduardo Braga lidera avanços nas obras da BR-319 e garante alívio a quem transita na rodovia

A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, tem apresentado os primeiros sinais concretos de recuperação após anos de abandono. Graças à articulação política e institucional do senador Eduardo Braga (MDB-AM), os motoristas que trafegam pela estrada têm experimentado um cenário diferente: menos atoleiros, interrupções e insegurança — um avanço que começa a devolver a esperança à população amazonense.





Com 885 quilômetros de extensão, a rodovia tem seus primeiros e últimos 200 quilômetros pavimentados e sob constante manutenção. Já o trecho central, com cerca de 400 quilômetros entre o rio Igapó-Açu e Humaitá, ainda enfrenta impasses logísticos e ambientais que impedem sua completa reestruturação.

“O povo do Amazonas não pode continuar isolado. A BR-319 é um direito nosso e uma prioridade do meu mandato. Estamos avançando e vamos tirar essa estrada do papel”, afirma o senador Eduardo Braga.

A atuação de Braga junto ao governo federal, ministérios e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem acelerado obras emergenciais. Serviços de drenagem e aplicação de “rachão” — mistura de pedras, seixos e areia — têm garantido maior estabilidade ao solo, especialmente durante o inverno amazônico, reduzindo os riscos de atolamentos e acidentes.

Após anos de paralisação e falta de diálogo com o governo anterior, o cenário começou a mudar com a retomada do investimento federal. “As pontes caíam e não havia sequer planejamento. Com o presidente Lula, voltamos a ter licenças ambientais e obras em andamento”, relembra Braga.

Além das melhorias estruturais, o senador tem se movimentado no Congresso para viabilizar juridicamente a continuidade das obras. Foi dele a proposta de emenda à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental que desobriga a emissão de licenças ambientais para obras de manutenção e recuperação de empreendimentos já existentes, como rodovias federais.

“Preservar a floresta não significa abandonar o nosso povo. É possível conciliar desenvolvimento e responsabilidade ambiental”, declarou Braga em audiência pública no Senado.

Avanço nas pontes

Mais de 60 pontes de madeira ao longo da BR-319 já foram revitalizadas com reforço de vigas e pranchões recém-serrados, aumentando a segurança dos motoristas.

Duas obras importantes também avançam:

A ponte sobre o rio Curuçá , que será ampliada de 90 para 150 metros, está com os tabuleiros concretados e deve ser entregue em setembro deste ano.

, que será ampliada de 90 para 150 metros, está com os tabuleiros concretados e deve ser entregue em setembro deste ano. Já a ponte sobre o rio Autaz Mirim segue em ritmo dentro do previsto, com conclusão marcada para 2025.

Enquanto o trecho central da BR-319 aguarda definição definitiva para sua pavimentação, as intervenções lideradas por Braga têm mitigado prejuízos ao transporte de cargas, comércio e abastecimento não só do Amazonas, mas também de Roraima.

O senador reafirma que seguirá na linha de frente para garantir que a BR-319 seja totalmente recuperada. “É uma luta de décadas, mas agora estamos mais próximos de vencer”, conclui.

Com informações do site Mário Adolfo.