Educação de Manaus será uma das cinco melhores do país, diz Alfredo

Manaus terá mais cinco Centros Integrados Municipais de Ensino, os Cimes, na gestão de Alfredo Nascimento (PL) e Conceição Sampaio (PSDB). Os candidatos a prefeito e vice-prefeita pela coligação pretendem investir em educação para colocar a cidade entre as cinco melhores capitais do Brasil na educação pública municipal.

“Vamos criar as condições necessárias tanto para os profissionais de Educação como para os alunos da rede municipal de ensino. Na gestão do prefeito Arthur Neto, Manaus deu um salto, saindo da 23ª posição para a 9ª, ficando entre as melhores capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Eu e a Conceição vamos colocar Manaus entre as cinco primeiras, investindo em infraestrutura, formação, valorização dos professores e em ferramentas tecnológicas para a Educação”, assegurou Alfredo.

Outro compromisso de Alfredo e Conceição é assegurar que todos os alunos das escolas da rede municipal recebam uniforme e material escolar gratuitamente. “Os pais não precisarão tirar um real do bolso para isso”, garantiu o candidato, que tem o apoio do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) possui 13 escolas que atuam com a concepção de educação integral.

O Cime desenvolve, na prática, os conceitos básicos da educação transformadora, que em Manaus já tem exemplos reconhecidos internacionalmente, mas que, pela primeira vez, acontece de forma integrada entre as duas modalidades em um só espaço físico, contendo sala de música, biblioteca integrada à sala de informática, vestiários masculino e feminino, brinquedoteca, 12 salas de aula em cada um dos prédios, jardins e espaços compartilhados, como a quadra de esporte coberta e o auditório.