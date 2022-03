Educadores recebem formação sobre o Novo Ensino Médio 

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), realizou, nesta sexta-feira (04/03) a primeira atividade do projeto “O Novo Ensino Médio no Contexto das Escolas Estaduais do Estado do Amazonas”.

O curso conta com a parceria do Instituto Iungo e tem metodologia autoinstrucional, que incentiva os participantes a refletirem com propriedade sobre o Novo Ensino Médio.

Para dar início a este ciclo de formação, o Cepan realizou na modalidade à distância, por meio da plataforma Cepan Digital, uma roda de conversa sobre o tema. Na ocasião, as palestrantes Karol Benfica e Lúcia Andrade, ambas do Comitê de Implementação da Reforma do Ensino Médio e Currículo do Amazonas, discorreram sobre a Formação Geral Básica, os Itinerários Formativos e a Estrutura dos Cursos do Novo Ensino Médio.

“A nossa gestão tem a concepção de que as formações para educadores e gestores é de extrema importância para esta nova fase do Ensino Médio. A Secretaria de Educação já promove uma série de cursos e formações, todas com o intuito de avançar, pois, na atualidade, o NEM requer uma educação básica de forma integral, que destaca o protagonismo dos nossos estudantes”, afirmou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Outras formações – Na modalidade a distância, o projeto será desenvolvido durante todo o ano de 2022, e está dividido em cinco cursos autoinstrucionais de 40 horas, são estes:

Implementação do Novo Ensino Médio – FGB – Todos na Mesma Página (reoferta).

Itinerários Formativos de Professores: Integração Curricular e UCC

Itinerários Formativos de Gestores: Ser Gestor Escolar no Ensino Médio

Itinerários Formativos de Professores: Conhecendo e trabalhando as UCEOs e UCA

Itinerários Formativos de Gestores: Conhecendo e trabalhando as UCEOs e UCA