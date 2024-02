‘Educa+Manaus’ leva mais de 200 alunos aprovados para Ifam e Fundação Matias Machline

A Prefeitura de Manaus comemora o sucesso do programa “Educa+Manaus” ao aprovar mais de 200 estudantes nas renomadas instituições de ensino Ifam e Fundação Matias Machline. Esse feito histórico é resultado do empenho dos alunos e educadores ao longo do ano letivo de 2023.





Lançado no ano anterior, o “Educa+Manaus” envolveu mais de 34 mil estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental, visando elevar a proficiência e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da rede pública municipal de Manaus. Por meio de seis ações estratégicas, como Sequência Didática, Formação Saeb e Viradão Pró-Saeb, o programa proporcionou um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento acadêmico.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, expressou sua satisfação com os resultados alcançados, destacando o comprometimento da gestão em oferecer educação de qualidade. “O programa ‘Educa+Manaus’ mostra o empenho dos educadores em proporcionar um ensino de excelência, e os números falam por si só, com 225 alunos aprovados no Ifam e FMM”, afirmou.

Mais de 60 escolas municipais tiveram alunos do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) aprovados, sendo a Escola Municipal Professora Jarlece da Conceição Zaranza uma das destaques, com mais de 30 estudantes aprovados. Alguns alunos, como André Felipe Voguel e Lucas Fernandes, foram aprovados em ambas as instituições, destacando a importância do programa “Educa+Manaus” em sua jornada educacional.

Os métodos de aprovação no Ifam e FMM são criteriosos, avaliando o desempenho acadêmico e realizando processos seletivos anuais. A gestora da Escola Vicente de Paula, Maria Santana, ressaltou o papel fundamental do programa “Educa+Manaus” ao oferecer aulas especializadas com o 6º tempo, preparando os alunos para os desafios das provas de seleção.

Com essas conquistas, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e o sucesso acadêmico dos estudantes, promovendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento para toda a comunidade escolar.