Efeito Lula: Pesquisa aponta 75% dos brasileiros estão confiantes em melhoria de vida

Um novo otimismo parece estar tomando conta dos brasileiros, impulsionado pelo cenário político e econômico marcado pela presença do governo de Lula (PT). Segundo o levantamento Radar Febraban de fevereiro de 2024, conduzido pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) a pedido da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um impressionante 75% dos entrevistados acreditam em uma melhoria em suas vidas pessoais e familiares nos próximos 12 meses.





Esse percentual representa o maior registrado na série histórica da pesquisa e uma leve oscilação de um ponto percentual em relação ao último levantamento realizado em dezembro (74%). Entre os grupos analisados, destacam-se as mulheres, com 80% delas expressando expectativas de melhoria, e a faixa etária de 25 a 44 anos, onde essa perspectiva atinge 81% dos entrevistados.

Curiosamente, o Nordeste desponta como uma região onde o otimismo é particularmente alto, com 83% dos entrevistados acreditando em uma melhoria em suas vidas nos próximos 12 meses. Essa confiança é corroborada pelo fato de que a perspectiva de piora teve uma leve queda, passando de 9% para 8%, enquanto a expectativa de estabilidade permaneceu estável em 3%.

Os resultados desta pesquisa refletem não apenas as expectativas individuais dos brasileiros, mas também a influência da conjuntura política e econômica do país, especialmente marcada pela presença do governo de Lula. Seu retorno à presidência parece estar associado a um clima de maior confiança e expectativas positivas entre a população.

A pesquisa, que contou com uma amostra nacional de 2.000 entrevistados representativos da população brasileira adulta, foi conduzida de forma quantitativa, incluindo entrevistas telefônicas realizadas por pesquisadores do Ipespe, com um complemento online para o preenchimento de cotas. O período de coleta de dados ocorreu entre os dias 14 e 20 de fevereiro de 2024.

Com uma margem de erro estimada em 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95,5%, essa pesquisa oferece uma visão abrangente das expectativas dos brasileiros em relação ao futuro, enquanto o país navega por novas águas políticas e econômicas.

Fonte: Brasil 247