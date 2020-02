Eleitores do interior devem ficar atentos ao cadastramento biométrico

Eleitores do Amazonas estão sendo convocados para a etapa 2016/2020 do Programa de Identificação Biométrica do Eleitor. O cadastramento biométrico está sendo implementado progressivamente em todo o país.

Para saber a situação da biometria em seu município, é necessário consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM). Para obter mais esclarecimentos, o cidadão pode se dirigir a um cartório eleitoral para consultar se o seu município está realizando o cadastramento biométrico obrigatório.

Segundo dados do Portal do TSE, de um total de mais de 148 milhões de pessoas que compõem o eleitorado nacional, mais de 117 milhões já fizeram o cadastramento dos dados biométricos. A previsão da Justiça Eleitoral é a de concluir a coleta das digitais em todo o país até 2022.