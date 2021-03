Em 20 dias, SSP e PM prenderam oito infratores no Parque São Pedro

MANAUS – Nos últimos 20 dias, ações policiais coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Polícia Militar do Amazonas no bairro Parque São Pedro, zona oeste de Manaus, resultaram na prisão de oito infratores e na apreensão de um adolescente envolvidos em crimes na área, principalmente o tráfico de drogas. No mesmo período, dez armas de fogo foram retiradas das mãos de criminosos no bairro.

As ações policiais no Parque São Pedro tiveram início no dia 19 de fevereiro. Desde então, houve reforço de ações policiais, com incursões em regiões alvo de denúncias de tráfico de drogas e de armas. As equipes localizaram cerca de um quilo de entorpecente, e outras mil porções, além de R$ 1,3 mil em espécie, relacionada ao comércio ilegal de drogas.

Na noite de sexta-feira (19/02), uma operação policial coordenada pela SSP prendeu quatro infratores e apreendeu seis armas de fogo após vídeos circularem em redes sociais mostrando um grupo de criminosos armados andando pelas ruas da comunidade. Mais de mil trouxinhas de drogas foram retiradas das mãos dos infratores. As prisões ocorreram na Rua Jardim Primavera, Parque São Pedro, e na rua L, no bairro Compensa, também na zona oeste.

A ação policial foi comandada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, que também esteve no local ao longo da manhã de sexta-feira. “Estamos aqui na comunidade São Pedro, onde ontem umas pessoas fizeram vídeos para a internet. A polícia veio aqui para dar a resposta do Estado. Foram presos traficantes e apreendidas armas de fogo, e o trabalho vai continuar”, disse Bonates, na ocasião.

Na operação, foram apreendidas duas pistolas (calibres 40 e 380), dois revólveres (calibres 32 e 38) e duas espingardas (calibres 12 e 16), além de 31 munições de diversas armas, 1.129 porções de entorpecentes, quatro telefones celulares e a quantia de R$1,3 mil em espécie. Os policiais também apreenderam um táxi Siena, branco, placa JXW-9831.

Também na sexta-feira (19/02), um homem de 27 anos foi preso no mesmo bairro, por porte ilegal de arma de fogo. Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo de rotina, quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita na Rua Palafita. Os policiais se aproximaram para abordagem, mas o grupo fugiu ao notar a presença policial. A guarnição acompanhou os suspeitos e deteve um dos homens dentro de uma residência localizada em um rip-rap das adjacências. Uma arma de fogo de fabricação caseira, de calibre 36 e uma munição foram apreendidas.

Em uma das últimas prisões de destaque no bairro, policiais militares da Força Tática prenderam três homens, de 38, 20 e 19 anos, e apreenderam uma adolescente de 15 anos, encontrados em um carro modelo Ônix, branco, transitando de modo suspeito pela Avenida Torquato Tapajós, bairro Parque São Pedro. Na ocorrência os policiais encontraram um quilo de maconha tipo skunk, três armas de fogo, três munições intactas e um aparelho celular.

*Denúncia* – Moradores do Parque São Pedro podem auxiliar a polícia a prender suspeitos de crimes na área através de informações anônimas. Para ligações telefônicas, a opção é o telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriado.

Outra forma de repassar denúncias é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.