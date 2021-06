Em Alvarães, merenda escolar está irregular

Os alunos da rede municipal de Alvarães (a 538 quilômetros de Manaus) estariam sem receber a merenda escolar. A suposta não distribuição da alimentação está sob investigação do Ministério Público Federal (MPF).

Um inquérito do órgão ministerial vai coletar novas provas quanto aos fatos descritos no Procedimento Preparatório nº 1.13.002.000065/2020-83. O documento apura denúncia referente aos meses de março e abril do ano passado.

Nessa época, a cidade estava sob a gestão de Edy Ruben Tomas Barbosa (Republicanos).