Em ato simbólico, Prefeitura de Manaus acende grande árvore natalina

Com 15 metros de altura e 6 de largura, a primeira grande árvore da campanha “Natal do Abraço”, da Prefeitura de Manaus, foi acesa no início da noite deste domingo, 22/11, em ato simbólico, na praça XV de Novembro, a praça da Matriz, em frente à Catedral Metropolitana de Manaus, no centro histórico.

A ação, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, também contempla mais três espaços públicos com grandes árvores natalinas, além de decoração em ruas e avenidas da cidade.

“O Natal é sempre um momento de reflexão, união familiar, paz, fé, de saúde e prosperidade. É disso que precisamos, sobretudo neste ano tão difícil para todos nós, que enfrentaram essa terrível doença que é a Covid-19, que perdemos familiares e amigos, e que precisamos superar dificuldades. Como em anos anteriores, não haverá grandes festas, mas essas árvores e decorações natalinas, tão tradicionais na nossa cidade, nos remeterá a um significado profundo de esperança em dias melhores”, refletiu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, as árvores e decorações do “Natal do Abraço” têm o propósito de cultivar na sociedade os bons sentimentos.

Pelo quarto ano consecutivo, o artista plástico parintinense Juarez Lima é o responsável pela concepção da árvore da Matriz e por outras que vão iluminar a cidade nesse período. Batizada como “Árvore da Fé”, o conceito do projeto traz a imagem de Nossa Senhora, incorporada ao design da estrutura da árvore, desde a base até seu ponto mais alto.

Para o pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Hudson Ribeiro, que esteve presente no ato de acendimento da árvore, foi uma surpresa maravilhosa.

Quem passava pela praça da Matriz na hora do acendimento da árvore, sob os cuidados necessários para o período com o uso de máscara, se encantou.

Além da praça da Matriz, outros locais públicos também receberão as árvores do “Natal do Abraço 2020”. Elas serão erguidas na bola do Produtor, na zona Leste, na avenida Max Teixeira, zona Norte, e no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.