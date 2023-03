Em Autazes, lideranças políticas ‘costuram’ candidatura de Wanderlan Baixinho

Com conhecimento técnico e uma vasta experiência em administração pública, Wanderlan Baixinho se credencia como melhor opção para as eleições majoritária do municipais no próximo ano.

A população de Autazes (a 110 quilômetros de Manaus) e lideranças políticas “costuram” uma quase certa e vencedora candidatura majoritária em 2024.

Em Autazes, o povo tem sentido falta de uma administração municipal firme, capaz de resolver problemas crônicos de saneamento básico, saúde, educação, transporte e, certamente, votará por mais oportunidades e conquista de benefícios para a população.

Wanderlan Baixinho tem se cacifado como político mais bem preparado para gerir Autazes. Para os moradores, o nome dele tem a ‘marca de progresso e de desenvolvimento’. O resultado é visto nas ruas, durante as suas andanças pela cidade

Os aliados já trabalham para emplacar a pré-candidatura para as próximas eleições municipais/2024.