Em Carauari, polícia apreende mais de 400 quilos de cocaína em aeronave

AMAZONAS – Uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na tarde de quarta-feira (18/11), interrompeu um esquema de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). Cerca de 463 quilos de cocaína foram apreendidos em um avião bimotor, que vinha do Peru. O piloto da aeronave, de 37 anos, foi preso em flagrante.

A apreensão do entorpecente representa um prejuízo de aproximadamente R$ 3,2 milhões ao crime organizado. A ação foi deflagrada pela equipe de policiais militares do 5º Grupamento da PM (5º GPM) e começou por volta das 8h, quando teve início o monitoramento pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do município.

Segundo o Tenente Jean Willer, comandante do 5º GPM, a aeronave oriunda de Manaus pousou na cidade, pela manhã, para abastecer. Ele seguiu voo para a fronteira peruana, onde embarcou a droga. Ao retornar para Carauari, no final da tarde, o piloto brasileiro foi abordado pelos policiais militares, que estavam à paisana. Não houve resistência.

“Ele é um piloto conhecido. Veio de Manaus no bimotor e desceu para reabastecer aqui, depois seguiu para pegar a droga na fronteira peruana. O que ele disse é que não sabia qual era o destino da droga, e que receberia as indicações de onde deixar o material no ar”, informou o Tenente da PM.

O piloto foi preso por tráfico internacional de drogas. Além do entorpecente, foram apreendidos R$ 1,6 mil em espécie, além do avião bimotor.